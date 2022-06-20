Полузащитник Колоса Анатолий Нуриев перешел в Сабах, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

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Сроки и условия трансфера не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 26-летний хавбек перешел в новую команду в статусе свободного агента (поскольку контракт с украинцами истекает 30 июня).

Напомним, в Колос Нуриев перебрался летом 2021 года из Миная и успел сыграть за "хлеборобов" в 21 матче, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. В апреле война заставила его перейти в аренду в Сумгаит. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро. Выступая в УПЛ Нуриев успел сменить гражданство и дебютировать за сборную Азербайджана – в общей сложности провел за национальную команду 11 поединков.

К слову, Сабах в прошлом розыгрыше чемпионата Азербайджана финишировал пятым.

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