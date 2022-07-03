Украинский полузащитник Евгений Морозко покинул Колос. О прекращении сотрудничества с ковалевцами 29-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, хавбек выступал за "хлеборобов" на протяжении семи лет. На счету 29-летнего футболиста 150 матчей в футболке команды. Он начинал путь с клубом в УПЛ еще со Второй лиги в сезоне-2015/16, а до этого играл в чемпионате области. Летом 2021-го Морозко арендовало Полесье, за которое он провел 10 поединков, результативными действиями не отличался. Колос не стал продлевать контракт со своим ветераном, отпустив его в статусе свободного агента.

По информации Transfermarkt, игрок продолжит свои выступления за житомирский клуб в Первой лиге: полноценное соглашение заключено сроком на 2 года – до 30 июня 2023-го.

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