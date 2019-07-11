Колос пополнился тремя игроками

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о кадровых изменениях в команде.

"Сколько новых футболистов появилось этим летом в нашей команде? Пока трое. Егора Демченко и Евгения Смирнова мы взяли в аренду, а Вадим Парамонов – подписал контракт", – цитирует Костишина Sport-express.ua.

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К слову, Евгений Демченко выступал за краматорский Авангард, а Евгений Смирный принадлежит киевскому Динамо. А Вадим Парамонов недавно покинул ФК Львов.

Колос арендовал Смирного

Напомним, Колос из Коваливки занял второе место в Первой лиге чемпионата Украины и в поединках за право выступать в УПЛ победил Черноморец.