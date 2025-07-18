Колос показал свой авторитет с Полтавой, Кудривка едва забила Левому Берегу: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские матчи. Результаты контрольных игр и обзоры - на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Колос – Полтава – 3:1
Голы: Демченко, 28 (пен.), Алефиренко, 39, Безручук, 79 – Веремеенко, 5
Кудривка – Левый Берег – 1:1
Голы: Вечурко, 90 – Шастал, 45
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Колос одержал уверенную победу над Полтавой. Уже на 5-й минуте Веремеенко открыл счет для Полтавы, однако хозяева быстро переломили ход встречи: Демченко реализовал пенальти на 28-й минуте, а затем Алефиренко и Безручук довели дело до убедительной победы.
Во втором поединке Кудривка и Левый Берег сыграли вничью. Шастал вывел гостей вперед на 45-й минуте, но уже в конце матча Вечурко сравнял счет, установив окончательный результат.
Напомним, что уже 1 августа начнется новый сезон УПЛ. В первом туре Колос померяется силами с Кривбассом, Полтава сыграет с Рухом, а Кудривка примет Александрию.
Зато Левый Берег, который по итогам прошлого розыгрыша вылетел в Первую лигу, начнет новую кампанию матчем против Агробизнеса.
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