Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские матчи. Результаты контрольных игр и обзоры - на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Колос – Полтава – 3:1

Голы: Демченко, 28 (пен.), Алефиренко, 39, Безручук, 79 – Веремеенко, 5

Кудривка – Левый Берег – 1:1

Голы: Вечурко, 90 – Шастал, 45

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Колос одержал уверенную победу над Полтавой. Уже на 5-й минуте Веремеенко открыл счет для Полтавы, однако хозяева быстро переломили ход встречи: Демченко реализовал пенальти на 28-й минуте, а затем Алефиренко и Безручук довели дело до убедительной победы.

Во втором поединке Кудривка и Левый Берег сыграли вничью. Шастал вывел гостей вперед на 45-й минуте, но уже в конце матча Вечурко сравнял счет, установив окончательный результат.

Напомним, что уже 1 августа начнется новый сезон УПЛ. В первом туре Колос померяется силами с Кривбассом, Полтава сыграет с Рухом, а Кудривка примет Александрию.

Зато Левый Берег, который по итогам прошлого розыгрыша вылетел в Первую лигу, начнет новую кампанию матчем против Агробизнеса.

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