Защитник сборной Беларуси Николай Золотов продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Защитник Колоса официально перешел в греческую Ларису

26-летний защитник перешел в Колос на правах свободного агента, сообщает в своем Telegram-канале белорусский журналист Владислав Татур. Подробности сделки не сообщаются.

Золотов – воспитанник футбольного клуба Витебск, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2013 по 2016 годы выступал за солигорский Шахтер, откуда снова вернулся в родную команду.

Последним клубом игрока был Урал, который он покинул 18 января. В текущем сезоне провел за российскую команду 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За сборную Беларуси сыграл 7 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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