Колос подписал защитника сборной Беларуси, – СМИ
Ковалевская команда продолжает активную работу на трансферном рынке.
Защитник сборной Беларуси Николай Золотов продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Защитник Колоса официально перешел в греческую Ларису
26-летний защитник перешел в Колос на правах свободного агента, сообщает в своем Telegram-канале белорусский журналист Владислав Татур. Подробности сделки не сообщаются.
Золотов – воспитанник футбольного клуба Витебск, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2013 по 2016 годы выступал за солигорский Шахтер, откуда снова вернулся в родную команду.
Последним клубом игрока был Урал, который он покинул 18 января. В текущем сезоне провел за российскую команду 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За сборную Беларуси сыграл 7 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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