Колос подписал украинского голкипера, который не смог закрепиться в Европе

Колос решил усилить конкуренцию на позиции вратаря.

Новичком команды стал молодой голкипер Евгений Кучеренко, информирует официальный сайт коваливцев.

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Соглашение новичка рассчитано на 2,5 года, он будет выступать под 71 номером. Кучеренко воспитывался в академии донецкого Шахтера, однако не сыграл ни одной минуты за основную команду "горняков". 20-летний вратарь решил попробовать свои силы за рубежом и подписал контракт с Лейрией, которая выступает в третьей лиге Португалии. Смена клуба не добавила украинцу практики – только один официальный матч за год.

Колос успешно проводит свой дебютный сезон в Премьер-лиге и имеет все шансы пробиться в верхнюю шестерку – команда Руслана Костишина отстает от Мариуполя всего на два очка.

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