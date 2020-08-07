toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

Колос подписал камерунского полузащитника – он находился на просмотре в Коваливке еще прошлой осенью

16:30 - Читати українською
Колос подписал камерунского полузащитника – он находился на просмотре в Коваливке еще прошлой осенью
Альваро Нгамба / Фото из открытых источников

Колос с Коваливки продолжает усиливаться новичками перед новым сезоном в УПЛ и квалификационными раундами ЛЕ.

Клуб с Коваливки подписал камерунского хавбека Альваро Нгамба, сообщает SportArena со ссылкой на собственные источники.

Кожушко стал полноценным игроком Колоса

Игрок был на просмотре в клубе еще прошлой осенью, однако контракт с ним подписали только в начале августа этого года. 21-летний полузащитник стал очередным усилением Колоса перед грядущим сезоном – до этого подписали Евгения Новака, Евгения Смирнова, Никиту Кравченко и Олега Кожушко.

К слову, новичок из Камеруна выступал за юношескую команду Ниццы и итальянский Паганезе. Напомним, по итогам дебютного сезона в УПЛ команда Руслана Костишина вышла в Лигу Европы. В финале плей-офф Колос одержал победу над Мариуполем.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Манчестер Сити – Реал: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08:00
4278
Теги
Колос Колос Трансферы чемпионата Украины
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Ингулец
17:30
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?