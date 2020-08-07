Колос подписал камерунского полузащитника – он находился на просмотре в Коваливке еще прошлой осенью

Колос с Коваливки продолжает усиливаться новичками перед новым сезоном в УПЛ и квалификационными раундами ЛЕ.

Клуб с Коваливки подписал камерунского хавбека Альваро Нгамба, сообщает SportArena со ссылкой на собственные источники.

Кожушко стал полноценным игроком Колоса

Игрок был на просмотре в клубе еще прошлой осенью, однако контракт с ним подписали только в начале августа этого года. 21-летний полузащитник стал очередным усилением Колоса перед грядущим сезоном – до этого подписали Евгения Новака, Евгения Смирнова, Никиту Кравченко и Олега Кожушко.

К слову, новичок из Камеруна выступал за юношескую команду Ниццы и итальянский Паганезе. Напомним, по итогам дебютного сезона в УПЛ команда Руслана Костишина вышла в Лигу Европы. В финале плей-офф Колос одержал победу над Мариуполем.

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