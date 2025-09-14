УПЛ, 5-й тур

Заря – Колос – 1:3

Голы: Будковский, 52 – Климчук, 36, Цуриков, 42, Кане,90+3

"Серый кардинал" текущего сезона – Колос – роскошно начал нынешнее первенство. Три победы и ничья вынесли команду Руслана Костышина на третью строчку. В случае победы над Зарей ковалевцы могли бы обойти Шахтер и сравняться по очкам с лидером – Динамо.

Первый опасный момент едва не завершился для луганчан трагедией. Джордан налетел сзади на Климчука, когда тот рвался на свидание с Турбаевским, и арбитр не раздумывая показал легионеру красную карточку. Однако после просмотра VAR Панчишин отменил свое предыдущее решение. Вскоре Будковский и Ррапай обменялись полумоментами.

А потом Колос забил. И снова героем эпизода стал Климчук: четко прочитав подачу Алефиренко он, опередив на ближней стойке Джордана, головой направил мяч в сетку. Не прошло и пяти минут, как "хлеборобы" удвоили свое преимущество. Климчук сбросил на Цурикова, тот пробил из района одиннадцатиметровой отметки, но под мяч бросился Пердута, от которого мяч рикошетом перелетел через голкипера в сетку.

После перерыва Колос отдал мяч Заре и сразу же поплатился за это. Жуниньо вырезал подачу на дальнюю штангу, Будковский перепрыгнув Цурикова и головой направил мяч в сетку.

На 75-й минуте Саленко перехватил неудачную передачу от Кане, прошел по левому флангу и пытался прострелить в центр, но защитник успел выставить ногу и мяч вышел на угловой.

В конце матча Колос убегал в стремительную контратаку 3 в 3, но Слесар ценой желтой карточки скосил Кане на подступах к штрафной. На 3-й добавленной минуте Кане все-таки нашел свой шанс, мощно попав в левую девятку из-за пределов штрафной.

Победа позволила Колосу набрать 13 очков и сравняться с Динамо (киевляне опережают ковалевцев по дополнительным показателям). Заря с 7-ю баллами седьмая.

