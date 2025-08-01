Честь открыть новый сезон УПЛ доверили Ковалевке, где Колос принимал Кривбасс. Ожидаемая результативностью этой встречи была невысокой, а история вообще намекала на нулевую ничью. Именно с таким результатом стартовали предыдущие три чемпионата.

Впрочем, уже в первой 10-минутке стало понятно, что без забитых мячей не обойдется. Составленная из легионеров и несыгранная оборона Кривбасса вместе с 18-летним опорником Шевченко допускала грубые ошибки. Настолько грубых, что уже на 5-й минуте Климчук должен был забивать в пустые ворота, замыкая прострел Гусола – вот только новичок Колоса промахнулся с нескольких метров.

На 8-й минуте Климчук получил разрезной пас и пробил с левого края штрафной. Кемкин парировал, а потом еще и взял добивание от Гагнидзе. Еще через минуту Климчук таки забил в пустые (теперь простреливал Алефиренко), однако гол не засчитали – офсайд.

В конце концов, на 15-й минуте счет был открыт. Первый гол в новом сезоне УПЛ провел Бурда, который замкнул подачу со стандарта. Он пробивал совсем без сопротивления. 1:0! К сожалению, Никите пришлось покинуть поле до перерыва из-за проблем с поясницей – центрбека заменил фулбек Понедельник, а в центр обороны сместился Козик.

В дальнейшем игра стала спокойнее, хотя Колос продолжал рвать гостей на пространстве. Кривбасс вообще ничего не создавал (команда провела только два удара в первом тайме), а вот у хозяев было еще два голевых момента.

На 27-й минуте Ррапай прошел Задераку и Мендосу на фланге, вошел в штрафную и пробил с острого угла – Кемкин парировал. На 42-й же Понедельник прострелил на Алефиренко в штрафную площадку. С Денисом вообще никто не играл, поэтому вингер развернулся и с четвертого касания вколотил под дальнюю штангу. Немного неточно!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Колоса. Криворожане откровенно отскочили. Патрик Ван Леувен отреагировал заменой Шевченко на Бандейру, однако проблем меньше не стало. Всего через три минуты после перерыва Алефиренко получил на ход, качнул защитника в штрафной и пробил метров с семи – Рохас заблокировал в последний момент!

Дальнейший корнер едва не вылился в один из лучших голов в истории чемпионата Украины. Навес пошел на дальнюю штангу, где оказался Цуриков. Андрей исполнил нечто невероятное – с лету пробил боковыми ножницами в дальний угол. Кривбасс спасла стойка!

В середине второго тайма Руслан Костышин освежил фланги, выпустив Великана и Кане вместо Гусола и Алефиренко. Второй гол пришел именно с фланга, где удалось заработать штрафной (вот только это сделал Климчук). Подача с него отправилась точно на голову Ррапаю, а тот мощно выстрелил – 2:0!

Дело могло дойти и до разгрома. На 87-й минуте Понедельник прорвался по правому флангу и прострелил под удар свежему Третьякову, однако Максим метров с восьми попал в перекладину! Еще через минуту Понедельник должен был сам забивать в ворота бывшего клуба, пробив головой после навеса с левого фланга, но Кемкин спас гостей.

Кривбасс все же сумел возродить интригу. На спасение Патрика пришел 17-летний дебютант Каменский, который на 87-й минуте замкнул прострел Мендосы с правого фланга – 2:1. В компенсированное время он мог и ничью вырвать, ворвавшись в штрафную и выполнив опасный катбек, однако до удара дело не дошло.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Колоса.