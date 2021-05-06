Колос планирует кардинально изменить трансферный вектор – будущее динамовцев в клубе под вопросом
Спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий рассказал об изменениях кадровой политики клуба.
"Перед началом чемпионата УПЛ перед командой была поставлена задача выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне, когда Колос финишировал шестым. Уже смело можно сказать, что Колос заметно прибавил в командных действиях, в организации игры, что помогло превзойти прошлогодний показатель, записав в свой актив больше очков и побед. Клуб снова завоевал право выступать в еврокубках.
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Что касается кадрового вопроса, то, скорее всего, в следующем сезоне Колос откажется от арендованных игроков. Хотим, чтобы за клуб выступали только футболисты, которые принадлежат клубу. Сейчас ведем переговоры с теми исполнителями, в которых заканчиваются контракты 30 июня, среди них есть и ведущие игроки. Думаю, что определенность в этом вопросе появится в середине мая", – поделился Лисицкий в комментарии meta-ratings.
Отметим, что в текущем сезоне Колос арендовал из киевского Динамо Никиту Кравченко, Евгения Смирного, Евгения Исаенко и Владислава Кучерука. Ковалёвцы гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон, оказавшись на 4 месте с 41 очком.
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