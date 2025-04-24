Колос 2 минимально одолел Восклу 2 в матче 15-го тура Второй лиги. Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Вторая лига, группа В, 15-й тур

Ворскла-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Хруль, 81

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В матче 15-го тура Второй лиги Ворскла-2 на своем поле проиграла Колосу-2 со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Хруль на 81-й минуте.

Ворскла-2, которая занимает последнее место в группе, не смогла продлить серию из двух ничейных результатов в весенней части сезона. Колос-2, лидер группы, одержал важную победу и почти обеспечил себе выход в Первую лигу.

На данный момент в группе В Чернигов также продолжает борьбу за прямой выход в Первую лигу, занимая второе место, отставая от лидера, Колоса-2, на 7 баллов. А вот в группе А "козырные" места занимают Пробий и Рух-2.

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