Клуб из Ковалёвки продолжает поддерживать транспортом наших ребят в украинской армии.

Колос на своем официальном сайте сообщил, что ВСУ получили три новых полноприводных внедорожника Pickup T8 при содействии президента клуба Андрея Засухи.

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Отмечается, что транспорт обошелся около 3 млн грн. Ранее Колос передал на нужды украинской армии еще 9 автомобилей.

Напомним, завершается 39-й день войны, которую Россия развязала против Украины. Оккупанты уже начали отступать на северном направлении. В других местах захватчики тоже не имеют успеха, поскольку ВСУ отважно защищают земли Украины.

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