Ковалевский клуб активно готовится к тренировочному процессу во время зимней паузы.

Колос отправится на зимний сбор в Турцию 28 января, сообщает Meta Ratings.

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В составе делегации ковалёвцев будет 25 футболистов. Еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.

На турецком этапе подготовки запланировано 7 контрольных матчей. Три спарринг-партнера Колоса уже известны – это эстонская Левадия, черногорский Рудар и Сараево из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками в клубе пока не определились. Возвращение в Украину намечено на 18 февраля.

Напомним, на зимнюю паузу Колос ушел на восьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 очка. Весеннюю часть сезона ковалёвцы начнут гостевым поединком с Рухом 27 февраля.

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