Ковалевский Колос после нескольких дней тренировок в турецкой Анталье приступает к товарищеским матчам.

"Был фол?": Колос провел тренировку с четвероногим помощником – позитивное видео

Подопечные Руслана Костышина проведут спарринги с двумя сербскими коллективами и одним из Северной Македонии, сообщается на странице команды в социальной сети Instagram.

Уже сегодня, 17 января, состоится контрольная встреча против Пролетера, который занимает 6-ю строчку в чемпионате Сербии. 23 января запланирован матч против Силекса (8-я в чемпионате Северной Македонии), а на следующий день – против Вождоваца (9-я строчка в сербском первенстве). Остальные соперники станут известны позже.

К слову, последний поединок Колоса 24 января завершит первый сбор команды и ковалёвцы переедут в другой отель.

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