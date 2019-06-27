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Колос определился с домашним стадионом в УПЛ

20:50 155 Читати українською
Колос определился с домашним стадионом в УПЛ
Руслан Костышин / ФК Колос Ковалевка

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о цели команды в УПЛ и на каком стадионе будут проводиться домашние матчи.

"Наша задача – обтесаться в Премьер-лиге, набить шишки, но в итоге сохранить место в элитном дивизионе. Для нас это премьерный чемпионат, поэтому хочется почувствовать уровень и накал элитного турнира.

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Насколько мне известно, договор об аренде стадиона Динамо со столичным клубом подписан. В то же время, нам пообещали, что во второй части чемпионата последние домашние матчи мы сможем провести в Коваливке, где сейчас идет полная реконструкция газона", – цитирует Костышина Команда 1.

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