Футболисты Колоса 10 июня вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт ковалёвцев.

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До 15 июня команда будет тренироваться в родных стенах, а потом отправится на первый сбор в Полтаву, который пройдет с 16 по 26 июня. Затем коллектив вернется домой, а два заключительных этапа вновь проведет в Ковалёвке.

По сообщению Meta Ratings, подопечные Руслана Костышина 25 июня сыграют контрольный поединок с Ингульцом, 7 июля – с Александрией и 10 июля – с СК Днепр-1. Также запланированы спарринги второго и третьего июля, но соперники еще уточняются.

Напомним, Колос по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ четвертое место и получил право представлять Украину в еврокубках.

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