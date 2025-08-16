Ковалевский клуб старается как можно дольше сохранить в составе ключевых игроков.

Колос продлил сотрудничество с 22-летним вингером Владиславом Великаном, сообщает пресс-служба клуба.

Колос объявил об уходе своего легионера

Предыдущее соглашение игрока действовало до 30 июня 2026 года, срок нового контрактного соглашения пока не раскрывается.

Владислав присоединился к Колосу в октябре 2021 года на правах свободного агента после того, как покинул молодежную команду Динамо. В прошлом сезоне Великан принял участие в 27 матчах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Великан неоднократно получал вызовы в молодежную сборную Украины (U-21) и Олимпийскую сборную (U-23).

" Пакш с первых минут будет агрессивным": Бескоровайный о гандикапе 3:0, венгерской жаре и поражении от Колоса