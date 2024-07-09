Воспитанник киевского Динамо Игорь Харатин снова будет выступать в УПЛ.

Харатин стал игроком Колоса. Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба. По неофициальной информации, контракт рассчитан на два сезона.

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Стоит заметить, что Колосу не пришлось платить за трансфер 29-летнего хавбека, ведь Харатин находился в статусе свободного агента. Последние 5 лет он провел за рубежом, где выступал за венгерский Ференцварош, польскую Легию и словацкий ДАК 1904.

Напомним, что Харатин прошел через систему киевского Динамо, но в первой команде шанса не получил. По-настоящему раскрылся в луганской Заре, откуда и перебрался в Европу в январе 2019 года.

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