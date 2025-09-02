Колос на официальном сайте объявил о расторжении сотрудничества с Павлом Ориховским, который стал свободным агентом.

Экс-игрок Динамо попрощался с клубом УПЛ – недавно он попал в ДТП

Ранее сам игрок в своих соцсетях публично попрощался с клубом. Примерно два месяца назад Ориховский попал в ДТП. К счастью, Павел и его семья в порядке, однако из-за аварии он вынужден пропустить большую часть первого круга чемпионата.

Напомним, что Павел Ореховский является воспитанником Динамо. Он находился на контракте с "бело-синими" с 2015 по 2019 год, сыграв 7 матчей за главную команду, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист выступал за Черноморец и Рух.

Колос дожал Эпицентр благодаря досадному автоголу и обогнал Динамо на вершине УПЛ – Супряга упустил момент