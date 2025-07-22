Украинский вратарь Роман Мысак уже может искать новое место для продолжения карьеры.

Колос из Ковалевки попрощался с голкипером Романом Мысаком. 33-летний вратарь покинул клуб после завершения контракта и сейчас находится в поисках новой команды.

Колос официально попрощался с легионером

Мысак присоединился к Колосу летом 2023 года из СК Днепр-1, но за два сезона провел лишь два поединка. Теперь опытный страж ворот свободен для перехода на правах свободного агента.

Напомним, 32-летний Мысак дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году за Карпаты. Выступал также за Крымтеплицу, донецкий Олимпик, Рух, Десну, датский Орхус и армянский Алашкерт.

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