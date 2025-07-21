Колос официально попрощался с легионером
10:44 - Читати українською
Молдавский защитник Каталин Кукош завершил сотрудничество с Колосом.
Пресс-служба Колоса сообщила об уходе Каталина Кукоша, у которого завершился контракт с клубом.
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Стоит отметить, что молдавский защитник присоединился к Колосу летом 2023 года, однако за это время сыграл лишь в 4 матчах (1 результативная передача).
К слову, прошлый сезон Кукош провел в аренде сначала в молдавском Зимбру, а затем – в польской Котвице. Сейчас Каталин получил статус свободного агента.
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