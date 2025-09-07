Колос объявил о подписании левого защитника Зураба Рухадзе из грузинской Дилы. Контракт с 22-летним футболистом подписан до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 2-м номером.

Колос может подписать защитника сборной Грузии – он ранее травмировал игрока Шахтера

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 150 тысяч евро. Рухадзе играл за Дилу с февраля 2024 года. В текущем сезоне Зураб сыграл 4 матча за этот клуб, результативными действиями не отличался. В активе Рухадзе есть 4 игры за сборную Грузии U-19 и 6 матчей за команду U-21.

К слову, сейчас Колос занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Костышина набрали 10 очков за четыре тура.

