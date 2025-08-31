Ковалевский клуб официально сообщил о переходе 26-летнего нападающего Матиаса Оевуси из Валансьена. Колос не предоставляет никаких подробностей сделки, зато Transfermarkt утверждает о компенсации в размере 170 тысяч евро и трехлетнем контракте для нигерийца.

В прошлом сезоне Оевуси провел за Валансьен (третий дивизион Франции) 29 матчей, оформив 11 голов и 5 ассистов. Перед этим нападающий три сезона выступал за литовский Жальгирис, с которым регулярно "светился" в еврокубках. В частности, в Лиге чемпионов Оевуси провел 10 матчей и забил 3 гола.

Напомним, Колос в стартовых 4 турах УПЛ набрал 10 очков и сенсационно возглавляет турнирную таблицу.

