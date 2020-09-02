На этом стадионе команда Руслана Костышина будет проводить домашние матчи УПЛ, первый из которых пройдет уже 7 сентября против Шахтера. Арена вмещает 5 тысяч болельщиков, а стоимость работ, по словам президента клуба Андрея Засухи, составила 160 млн гривен. Все деньги выделила компания "Світанок", которая является генеральным спонсором клуба

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"Конечно, жаль, что первый матч Лиги Европы мы играем не дома. Надо проходить двух соперников и в плей-офф принимать соперника на этом стадионе. Но принимать хотелось не Салоники, а Милан, как говорил наш главный тренер", – сказал Андрей Засуха.

Как отметил глава УАФ Андрей Павелко, никаких средств из государственного бюджета не выделялось. Кроме того, по словам Павелко, на этой арене будут играть женская и молодежная сборные Украины.

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