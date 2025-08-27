Украинский полузащитник Владислав Велетень покинул Колос, сообщает официальный сайт ковалевцев.

Следующим клубом 22-летнего вингера скорее всего станет Полесье. О переходе пока не объявляли, однако ранее СМИ писали, что игрок уже прошел медосмотр в житомирском клубе и поддерживает форму во второй команде "волков" (Полесье активировало клаусулу игрока и выплатило ковалевцам 500 тысяч долларов).

Напомним, Велетень – воспитанник Динамо. Выступал за команды U-17 и U-19. К Колосу присоединился в октябре 2021 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за команду Руслана Костышина три матча (без результативных действий).

Вызывался в молодежную (1 гол в 6 поединках) и олимпийскую (2 мяча в 7 играх) сборные Украины. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

