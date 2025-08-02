"Семья Колоса искренне благодарна Владимиру Генинсону за сотрудничество, поддержку и совместную работу для развития клуба. Вы стали важной частью нашей команды – той, что объединяет не только на поле, но и за его пределами.

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Мы ценим ваш вклад, стратегическое видение, человечность и преданность делу. Вместе нам удалось реализовать немало важных проектов и пройти этапы, которые сделали Колос сильнее", – говорится в официальном заявлении Колоса.

Напомним, Владимир Генинсон присоединился к ковалевскому клубу в феврале 2024 года. Ранее функционер работал с Черноморцем.

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