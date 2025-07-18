Колос официально объявил о подписании звездного легионера, на которого охотилось Динамо
Полузащитник Ибраим Кане официально сменил клубную прописку.
Клуб из Ковалевки подписал контракт с малийским полузащитником Ибрахимом Кане, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение заключено сроком на три года, а новичок уже выбрал себе 14-й игровой номер.
Колос досрочно расторг контракт с украинским форвардом, который сделал себе имя в Европе
Наибольшую часть своей карьеры Кане провел в полтавской Ворскле, где стал ключевой фигурой команды: 159 матчей, 19 забитых мячей и 16 ассистов. Ибрахим – игрок национальной сборной Мали. Имеет два матча за первую команду страны и титул чемпиона Юношеского Кубка африканских наций.
Напомним, что ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак подтверждал информацию об интересе Динамо к Кане и признавался, что Александр Шовковский лично разговаривал с тогдашними представителями команды относительно малийца.
Полесье одолело кипрский Арис, Кривбасс проиграл турецкому Гезтепе, Металлист 1925 сгорел немцам: спарринги клубов УПЛ