Клуб из Ковалевки подписал контракт с малийским полузащитником Ибрахимом Кане, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение заключено сроком на три года, а новичок уже выбрал себе 14-й игровой номер.

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Наибольшую часть своей карьеры Кане провел в полтавской Ворскле, где стал ключевой фигурой команды: 159 матчей, 19 забитых мячей и 16 ассистов. Ибрахим – игрок национальной сборной Мали. Имеет два матча за первую команду страны и титул чемпиона Юношеского Кубка африканских наций.

Напомним, что ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак подтверждал информацию об интересе Динамо к Кане и признавался, что Александр Шовковский лично разговаривал с тогдашними представителями команды относительно малийца.

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