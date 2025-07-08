Словацкий Земплин официально объявил о подписании контракта с 25-летним литовским центрфорвардом Колоса Гитисом Паулаускасом. Соглашение сторон рассчитано до лета 2028 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, ковалевский клуб получил за трансфер 170 тысяч евро.

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Паулаускас в Украине так и не заиграл. Он провел за Колос 21 матч, в котором забил лишь один гол. Вторую часть прошлого сезона Паулаускас отыграл в аренде за батумское Динамо (15 матчей, 4 гола и 1 ассист).

В прошлом розыгрыше чемпионата Словакии Земплин финишировал на 7-й строчке турнирной таблицы.

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