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Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

21:04 242 Читати українською
Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ
Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Красивые голы Евгения Смирного и Виталия Гавриша помогли Колосу одержать волевую победу в матче против Мариуполя.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Первый тайм данной встречи поразил своими скоростями и количеством опасных моментов. После небольшой разведки Колос начал терроризировать Мариуполь быстрыми прорывами: в частности, на 13-й минуте по флангу классно прошёл Ильин, однако его прострел в последний момент выбили защитники. Ковалёвцы заработали угловой, после которого мяч вылетел за пределы штрафной точно на ногу Мигунову – тот же сразу выстрелил с левой в ближнюю девятку. Худжамов исполнил блестящий сейв, а в следующей же атаке Мариуполь наказал Колос за неосмотрительность: Максименко провалился при перехвате передачи Полегенько, а Фомин принял мяч, прошёл к воротам и пробил между ног Яшкова – 0:1!

Смирный роскошным ударом забил дебютный гол Колоса в УПЛ

После этого Колос побежал отыгрываться, закидывая штрафную азовцев подачами и пытаясь пробить. Защитники гостей играли надёжно, а Фомин на 22-й едва не закрыл интригу в матче своим дублем: Полегенько навесил Руслану точно на голову, но тот с нескольких метров запустил мяч над перекладиной. На 25-й из-за пределов штрафной приложился Чурко, однако сфера пролетела рядом с воротами – Колос ответил выходом Смирного на край штрафной с ударом точно в руки Худжамову. На 29-й ковалёвцы сыграли гораздо острее: Ильин вывел Нехтия на ударную позицию в штрафной, однако голкипер вовремя вышел из ворот и парировал удар с острого угла.

Команды продолжали обмен быстрыми контратаками с открытием широких зон. Наблюдать такой футбол было очень приятно – особенно Руслану Костишину. Его подопечные с каждой минутой всё ближе приближались к воротам соперника, а на 35-й едва не отыгрались после подачи Морозко в штрафную – Худжамов пролетел мимо мяча, но Нехтий не успел замкнуть. Впрочем, на 41-й Колос забил довольно логичный гол после прорыва Смирного с левого фланга на край штрафной с красивым ударом в девятку – 1:1! На 44-й же Ильин мог вывести дебютантов вперёд, однако при выходе один на один с Худжамовым вингер пробил точно в него.

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После перерыва Колос пошел вперёд, уже на 48-й минуте создав супермомент. Смирный прорвался на правый край штрафной и выстрелил по воротам, однако голкипер ногой парировал удар. Нехтий тут же сыграл на добивании и попал в штангу, а Задоя с отскока в решающий момент не смог пробить по мячу. Мариуполь попытался ответить на 52-й проходом Мишнёва с дальним ударом, но получилось слишком неточно. На 54-й же хорошо сыграл Яшков, который взял удар Чурко метров с 10-ти.

В начале 60-х минут матч перестал быть таким острым, как до этого. Началась фаза позиционной борьбы, в которой лучше выглядели ковалёвцы. Гости начали часто фолить, что в итоге вылилось в стандарт на 67-й минуте – Яворский опасно подкатился прямо перед собственной штрафной площадкой. Гавриш подошел к мячу и прямым ударом отправил его точно в девятку – 2:1! Правда, повтор показал, что фола не было, однако VAR никто не использовал.

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Уже на 69-й Фомин мог восстановить справедливость, вырвавшись прямо на голкипера Яшкова, однако тот парировал его выстрел с острого угла. Руслан Костишин сразу же провёл несколько замен, сбив тем игры, однако Мариуполь всё равно лез вперёд. Азовцы могли отыграться на 77-й минуте после замыкания подачи в исполнении Яворского, но его удар прошел над перекладиной. На 80-й же дебютанты остались в меньшинстве после грубого подката Максименко, получившего вторую жёлтую карточку.

Завершение поединка было очень нервным. Колос держал счёт, не просто отбиваясь, но и вылетая в быстрые контратаки. Мариуполь пытался забрасывать штрафную навесами, но ничего не помогало. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Колоса – 2:1! Таким образом, ковалёвцы вместе со Львовом как минимум на сутки возглавили турнирную таблицу.

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