Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Красивые голы Евгения Смирного и Виталия Гавриша помогли Колосу одержать волевую победу в матче против Мариуполя.

Первый тайм данной встречи поразил своими скоростями и количеством опасных моментов. После небольшой разведки Колос начал терроризировать Мариуполь быстрыми прорывами: в частности, на 13-й минуте по флангу классно прошёл Ильин, однако его прострел в последний момент выбили защитники. Ковалёвцы заработали угловой, после которого мяч вылетел за пределы штрафной точно на ногу Мигунову – тот же сразу выстрелил с левой в ближнюю девятку. Худжамов исполнил блестящий сейв, а в следующей же атаке Мариуполь наказал Колос за неосмотрительность: Максименко провалился при перехвате передачи Полегенько, а Фомин принял мяч, прошёл к воротам и пробил между ног Яшкова – 0:1!

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После этого Колос побежал отыгрываться, закидывая штрафную азовцев подачами и пытаясь пробить. Защитники гостей играли надёжно, а Фомин на 22-й едва не закрыл интригу в матче своим дублем: Полегенько навесил Руслану точно на голову, но тот с нескольких метров запустил мяч над перекладиной. На 25-й из-за пределов штрафной приложился Чурко, однако сфера пролетела рядом с воротами – Колос ответил выходом Смирного на край штрафной с ударом точно в руки Худжамову. На 29-й ковалёвцы сыграли гораздо острее: Ильин вывел Нехтия на ударную позицию в штрафной, однако голкипер вовремя вышел из ворот и парировал удар с острого угла.

Команды продолжали обмен быстрыми контратаками с открытием широких зон. Наблюдать такой футбол было очень приятно – особенно Руслану Костишину. Его подопечные с каждой минутой всё ближе приближались к воротам соперника, а на 35-й едва не отыгрались после подачи Морозко в штрафную – Худжамов пролетел мимо мяча, но Нехтий не успел замкнуть. Впрочем, на 41-й Колос забил довольно логичный гол после прорыва Смирного с левого фланга на край штрафной с красивым ударом в девятку – 1:1! На 44-й же Ильин мог вывести дебютантов вперёд, однако при выходе один на один с Худжамовым вингер пробил точно в него.

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После перерыва Колос пошел вперёд, уже на 48-й минуте создав супермомент. Смирный прорвался на правый край штрафной и выстрелил по воротам, однако голкипер ногой парировал удар. Нехтий тут же сыграл на добивании и попал в штангу, а Задоя с отскока в решающий момент не смог пробить по мячу. Мариуполь попытался ответить на 52-й проходом Мишнёва с дальним ударом, но получилось слишком неточно. На 54-й же хорошо сыграл Яшков, который взял удар Чурко метров с 10-ти.

В начале 60-х минут матч перестал быть таким острым, как до этого. Началась фаза позиционной борьбы, в которой лучше выглядели ковалёвцы. Гости начали часто фолить, что в итоге вылилось в стандарт на 67-й минуте – Яворский опасно подкатился прямо перед собственной штрафной площадкой. Гавриш подошел к мячу и прямым ударом отправил его точно в девятку – 2:1! Правда, повтор показал, что фола не было, однако VAR никто не использовал.

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Уже на 69-й Фомин мог восстановить справедливость, вырвавшись прямо на голкипера Яшкова, однако тот парировал его выстрел с острого угла. Руслан Костишин сразу же провёл несколько замен, сбив тем игры, однако Мариуполь всё равно лез вперёд. Азовцы могли отыграться на 77-й минуте после замыкания подачи в исполнении Яворского, но его удар прошел над перекладиной. На 80-й же дебютанты остались в меньшинстве после грубого подката Максименко, получившего вторую жёлтую карточку.

Завершение поединка было очень нервным. Колос держал счёт, не просто отбиваясь, но и вылетая в быстрые контратаки. Мариуполь пытался забрасывать штрафную навесами, но ничего не помогало. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Колоса – 2:1! Таким образом, ковалёвцы вместе со Львовом как минимум на сутки возглавили турнирную таблицу.

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