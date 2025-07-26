Колос провел два товарищеских матча перед началом чемпионата Украины. Результат и видеоголов смотрите на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Колос – Эпицентр – 5:0

Голы: Ррапай, Бурда, Третьяков, Алефиренко, Гусол.

Колос – ЮКСА – 1:0

Гол: Понедельник

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Колос сыграл два матча перед стартом УПЛ. В первой встрече ковалевцы переиграли Эпицентр с разгромным счетом 5:0. А во втором матче одержали тяжелую победу над ЮКСА благодаря единственному голу Понедельника.

Колос в первом туре УПЛ сыграет против Кривбасса. Эта встреча запланирована на 1 августа, начало матча в 15:30 по киевскому времени.

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