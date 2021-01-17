Колос одержал первую победу на сборах благодаря голу экс-динамовца
Колос обыграл сербский Пролетер благодаря позднему пенальти Ориховского. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
Колос – Пролетер – 1:0
Гол: Ориховский, 89, (пен.)
Состав Колоса: Кучеренко, Кравченко, Гавриш, Петров, Зозуля, Нгамба, Богданов, Антюх, Костышин, Хлебас, Селезнев.
Запасные: Кучерук, Морозко, Милько, Новак, Черноморец, Ориховский, Задоя, Ильин, Сорокин, Исаенко, Лысенко, Мораренко, Коваль, Данфи, игрок на просмотре.
Милевский дебютировал за Минай с поражения своей бывшей команде
Ковалёвский клуб начал с победы свой тренировочный сбор в Турции. Первым соперником стал сербский Пролетер, который упустил победу на последних минутах, получив пенальти в свои ворота. Приговор арбитра уверенно реализовал Ориховский.