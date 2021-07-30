Программу первого игрового дня закрывал поединок в Ковалёвке между Колосом и Металлистом 1925. Встреча была назначена на необычное для УПЛ время, стартуя аж в 21:00, поэтому на трибуны могли успеть все желающие фаны. В посёлок приехал и масштабный десант ультрас из Харькова. Даже Валерий Бондарь с Дашей Савиной был замечен на VIP-секторе.

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Хозяева в 1-м туре потеряли очки, расписав ничью с Вересом, поэтому Руслан Костышин провёл перестановки в составе. В частности, коуч заменил всю линию обороны, выпустил в старте Нуриева и усадил в запас Ситчинаву – вместо него на острие атаки появился Лысенко. Валерий Кривенцов же после победы над Рухом не стал проводить ротацию, ограничившись заменой травмированного Пономаря на Фабинью.

Первый тайм прошёл на высоких скоростях и встречных курсах. Колос старался удерживать инициативу и высоко прессинговать при потерях, однако Металлист 1925 довольно уверенно выходил из-под давления через короткие перепасовки. С мячом гости в принципе работали лучше, смело комбинируя даже в завершающей фазе атак – в частности, уже на 4-й минуте Батюшин мог выйти один на один с Волынцом результате эффектной стеночки с партнёром. Защитники подстраховали кипера. Нуриев на 8-й ответил дальним ударом в руки Сидоренко.

Во второй трети тайма Металлист 1925 начал разрывать Колос, создавая очень качественные моменты. Подопечные Валерия Кривенцова должны были открывать счёт на 11-й и 13-й минутах: сначала Батюшин неожиданно вырвался один на один с Волынцом, перебросив его (Евгения подстраховал Ром), а затем Фабинью замкнул подачу с углового – немного неточно! На 17-й контратака харьковчан завершилась выстрелом Крыськива с дистанции (мимо правой штанги). Кроме этих эпизодов, гости провели ряд хороших атак без логического завершения, а вот у хозяев нечего было и вспомнить. У ковалёвцев даже мяч особо не держался.

Колос ожил аж в последние 15 минут перед перерывом, перехватив инициативу и долго раскатывая мяч на чужой половине. Игроки Металлиста 1925 "подсели" и занервничали, что едва не привело к двум необязательным голам. Так, после углового ковалёвцев на 30-й минуте Фабинью потерял мяч в штрафной, позволив Петрову пробить метров с 10-ти – сфера пролетела рядом с левой штангой! На 43-й же голкипер Сидоренко выбил мяч прямо в ноги Нуриеву, однако Анатолий не успел обработать подарок. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм стартовал спокойно, но довольно быстро Колосу удалось прижать Металлист 1925. Оборона харьковчан трещала по швам: на 53-й минуте защитники позволили Чурко принять подачу со штрафного и выстрелить с правого края (выше ворот), а на 55-й Богданов обыграл соперника и мощно пробил метров с 22-х – Сидоренко парировал! На 57-й же в штрафной гостей упал Милько, но арбитр пенальти не назначил.

Валерий Кривенцов, встревоженный таким развитием событий, оперативно провёл замену – вместо Савина вышел Протасов. Руслан Костышин сразу же ответил своей заменой, сняв Нуриева и бросив в бой Диего Сантоса. Этот ход, однако, не принёс хозяевам дивидендов. Металлист 1925 выровнял ход встречи, огрызнувшись рядом перспективных стандартов и контратак, а также сбив темп.

До 70-х минут моментов не возникало, поэтому тренерский штаб ковалёвцев решился провести ещё две замены. На 71-й минуте "хлеборобы" освежили позиции правого вингера и центрфорварда, выпустив Ильина и Ситчинаву вместо Чурко и Лысенко – и это решение принесло успех уже через минуту! Ситчинава отобрал мяч в центре и отдал пас между линиями на Дена Костишина, тот запустил передачу на правый фланг Ильину, а Олег прострелил в спины защитникам – на замыкании же оказался Костышин, который мощным ударом прошил Сидоренко. 1:0!

На 74-й Ильин к ассисту мог и гол добавить, но его удар с правого края штрафной в ближний угол вытащил Сидоренко. Металлист 1925 ответил выстрелом Крыськива метров с 20-ти из-под защитника, но получилось слишком слабо. После этого тренеры начали проводить замены: у Колоса вместо Богданова и Костышина вышли Задоя и Данфа, а Металлист 1925 бросил в бой Дмитренко и Ременюка – в запас сели Фабинью и Крыськив.

Хозяева на последних минутах выглядели значительно активнее. На 85-й минуте они могли закрыть матч в результате контратаки, в завершении которой Ситчинава вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол – впрочем, грузину не хватило точности. В этом же эпизоде ​​на ровном месте потянул мышцу Данфа, но слотов для замен у Колоса уже не было. Руслан Костышин в прямом смысле вытолкнул Мамаду из технической зоны на поле. Металлисту 1925, однако, не удавалось воспользоваться этим фактом, хотя на последние минуты Валерий Кривенцов бросил Ермакова.

В компенсированное время обе команды имели возможность изменить счёт. Сначала это должен был делать Ильин, который пробил метров с 22-х с рикошетом от защитника – Сидоренко поймал мяч. Гости могли наказать за расточительность на 90+3-й, когда Дмитренко зацепился за мяч в центре штрафной и выстрелил с разворота. "Круглый" пролетел над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса.

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