Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальти

Перволиговый Колос обыграл Черноморец в рамках матча плей-офф чемпионата Украины.

В первом матче в Одессе командам не удалось забить хотя бы гол, поэтому судьба путевки в УПЛ должна была решиться в сегодняшнем поединке.

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Со стартовым свистком Черноморец взял мяч под свой контроль и выглядел значительно острее, но пропустить могли первыми именно одесситы. Задоя после контакта с Рыжуком упал в штрафной гостей, а рефери указал на 11-метровую отметку. Правда, Лысенко не сумел переиграть голкипера Колоса.

После этого хозяева наконец-то сумели забрать инициативу в свои руки и имели несколько хороших возможностей открыть счет. Однако ключевые события произошли уже после перерыва.

В начале второго тайма Виталий Романов назначил еще один пенальти. На этот раз нарушение правил было более очевидным, а Виталий Гаврыш уверенно открыл счет. Всего через 6 минут Норенков сыграл рукой в ​​собственной штрафной, и арбитр поставил третий пенальти в ворота Черноморца. Капитан Колоса снова не промазал.

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Сразу после этого фанаты Черноморца устроили беспорядки, поэтому игру пришлось приостановить. После вынужденной паузы Колос продолжил владеть инициативой, но больше голов зрители не увидели.

Таким образом команда с Коваливки одержала уверенную победу и заодно право в следующем сезоне играть в УПЛ.