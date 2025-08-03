Пресс-служба ковалевцев объявила о завершении сотрудничества с румынским фулбеком Стефаном Владой. 26-летний футболист продолжит карьеру в венгерском клубе Дьёр. Об условиях перехода игрока не разглашается.

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"Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере", – говорится в сообщении Колоса.

Добавим, что Владой перешел в Колос в январе 2025 года на правах свободного агента. Всего румын сыграл 6 матчей в составе ковалевцев и отдал одну результативную передачу.

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