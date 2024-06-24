Колос в своих соцсетях сообщил о подписании вингера Даниила Алефиренко.

Лидер Зари, переживший клиническую смерть, принял решение о завершении карьеры

Его контракт с Зарей подходил к концу 30 июня этого года, но игрок перебрался в Ковалёвку раньше. Вингер, который может сыграть и на позиции нападающего, будет выступать под 77-м номером. Интересно, что Даниил уже успел дебютировать в контрольном матче за Колос против Левого берега, в котором и открыл счет – ковалевцы победили 3:2.

За свою карьеру Алефиренко успел поиграть за Зарю (31 матч, 5 голов и 1 ассист) и Черноморец, где за полсезона наколотил 8 голов и 1 ассист в 14 матчах.

СК Днепр-1 на выход – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ