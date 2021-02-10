Колос продолжает усиливаться накануне старта второй части сезона. Ковалевцы осуществили уже четвертый зимний трансфер.

Атакующий полузащитник Вячеслав Чурко перешел в Колос из донецкого Шахтера на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Интересно, что летом Чурко станет свободным агентом, поскольку его соглашение с дончанами завершится. Ранее в СМИ появлялась информация, что по окончании сезона Колос подпишет с 27-летним футболистом полноценный контракт. Напомним, что ранее клуб из Ковалевки подписал трех новичков – Дмитрия Хлебаса, камерунца Альваро Нгамба и белоруса Николая Золотова.

К слову, воспитанник Шахтера так и не дебютировал за взрослую команду "горняков", преимущественно выступая по арендам. Чурко имеет опыт игры за Мариуполь, Металлист, Говерлу, венгерскую Академию Пушкаша и итальянский Фрозиноне, за который провел 11 матчей в Серии Б.

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