Пресс-служба Колоса сообщила о продлении контрактов с двумя игроками. Речь идет о голкипере Романе Мысаке и полузащитнике Антоне Салабае. Первый пролонгировал соглашение на один год, а второй – на два.

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Напомним, 32-летний Мысак дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году за Карпаты. Выступал также за Крымтеплицу, донецкий Олимпик, Рух, Десну, датский Орхус и армянский Алашкерт. В Колос перешел в августе 2023-го из СК Днепр-1 и умудрился не сыграть за ковалевцев ни одного матча. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

22-летний Салабай – воспитанник Колоса. В структуре "хлеборобов" находится с 2019 года. Отправлялся в аренду в Диназ. В прошлом сезоне сыграл за ковалевцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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