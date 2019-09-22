Колос не удержал победу над Александрией

В последнем матче 8-го тура чемпионата Украины Колос сыграл вничью с Александрией (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В случае победы обе команды имели возможность занять лидирующие места в турнирной таблице: у хозяев появлялся шанс подняться сразу на третью строчку, в то время как гости оккупировали бы второе место. Поэтому матч выглядел довольно интересным, учитывая еще и то, что для Александрии это был уже второй выезд за последние несколько дней – на неделе "горожане" сыграли изнурительный поединок в Лиге Европы.

Матч начался довольно вяло, однако уже на 7-й минуте Денис Костышин, после зрячей передачи от Владислава Нехтия, пытался прострелить в штрафную на партнеров. Защитникам удалось заблокировать круглого и нейтрализовать опасность. Буквально сразу "огрызнулась" Александрия – Кирилл Ковалец имел хороший шанс вывести свою команду вперед, однако пробил по центру прямо в голкипера. К слову, за действиями своего сына с трибун наблюдал Сергей Ковалец (в компании экс-динамовца Александра Алиева).

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Игра становилась все более принципиальной, чему подтверждением стали игровые стыки между игроками. Дважды в подобной борьбе пострадал полузащитник Колоса Олег Ильин: сначала он травмировал голову в верховой борьбе за мяч и после медицинского вмешательства вернулся на поле со специальной повязкой, а затем Тимур Стецьков ногой въехал игроку Колоса в колено. Эмоции зашкаливали не только на поле: наставник хозяев Руслан Костышин снова получил от арбитра предупреждение в виде желтой карточки – кстати, уже третьей за сезон.

До конца тайма команды продолжали играть в открытый футбол, быстро преодолевая центр поля. Однако обоим коллективам не хватало качественного завершающего удара, а оборона играла лучше нападения. Наконец, на 44-й минуте Колос получил право на одиннадцатиметровый удар – Валерий Лучкевич завалил в штрафной Павла Ореховского. Сын главного тренера "земледельцев" четко переиграл Юрия Панькив с точки. Стоит отметить, что голкипер Александрии угадал направление удара и почти дотянулся до мяча, однако не спас.

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Вторая половина встречи началась с атак александрийцев и почти увенчалась голом – Ковалец опасно пробил со штрафного, однако мяч задел стенку и обошел ворота. Впоследствии Тимур Стецьков пытался направить мяч на Ковальца – Вадиму Парамонову удалось отвести угрозу от своих ворот. На 64-й минуте Ковалец, после паса Шастала, пробивал в упор по воротам – Евгений Волынец спас свою команду. Однако уже через мгновение Владислав Бабогло головой замкнул навес с углового от Дмитрия Гречишкина и сравнял счет. На волне успеха Александрия бросилась к воротам Колоса, однако защитники стояли на отбой. На 88-й минуте Олег Кожушко, который только что появился на поле, убежал от обороны и на скорости мощно пробил в девятку – Панькив в невероятном прыжке перевел круглого на угловой. На третьей добавленной минуте Волынец снова спас свою команду, забрав круглого после удара в упор.

Боевая ничья принесла Колосу 11 очков и седьмое место в турнирной таблице, Александрия с 13 пунктами заняла третье место.

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