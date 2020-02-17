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Колос не справился с Шахтером Вернидуба в спарринге

12:41 96 Читати українською
Колос не справился с Шахтером Вернидуба в спарринге
Юрий Вернидуб / Фото Шахтер Солигорск

Состоялся товарищеский матч между Колосом и cолигорским Шахтером.

Товарищеский матч

Колос – Шахтер Солигорск – 1:2

Голы: Смирный, 19 – Кендыш, 17, Диасамидзе, 37

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Соперники быстро обменялись голами, но заключительное слово было за белорусами. Под занавес первого тайма Диасамидзе отметился забитым мячом, который и стал решающим в поединке.

Это был последний спарринг команды с Ковалевки в рамках зимних сборов. Напомним, после 18-ти туров УПЛ Колос расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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Товарищеские матчи Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Товарищеские матчи Колос Колос
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