Колос не справился с Шахтером Вернидуба в спарринге

Состоялся товарищеский матч между Колосом и cолигорским Шахтером.

Товарищеский матч

Колос – Шахтер Солигорск – 1:2

Голы: Смирный, 19 – Кендыш, 17, Диасамидзе, 37

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Соперники быстро обменялись голами, но заключительное слово было за белорусами. Под занавес первого тайма Диасамидзе отметился забитым мячом, который и стал решающим в поединке.

Это был последний спарринг команды с Ковалевки в рамках зимних сборов. Напомним, после 18-ти туров УПЛ Колос расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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