Украина, УПЛ, 24-й тур

Левый Берег – Колос – 0:2

Голы: Сидоров, 23, Бурда, 45+1

Хозяева поля были более активными в первые минуты игры, но конструктива из-за сопротивления футболистов Колоса было мало. На 10-й минуте Велетень получил пас, сместился во фланг, после его передачи мяч рикошетом отлетел к Ррапаю – албанец бил с лету, по воротам не попал. На 21-й минуте Велетень отдал шикарный пас на Третьякова, который оказался сам перед голкипером киевлян, однако Механив удар с близкого расстояния парировал. Левый Берег сразу ответил дальним ударом Когута в перекладину.

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А на 24-й минуте счет в игре был открыт. Велетень прострелил, Банада неудачно срезал сферу в сторону свои ворот, а там Сидоров в подкате оформил взятие ворот. В дальнейшем первый тайм прошел в равной борьбе, Берег больше старался забить, но Колос надежно играл в обороне. Более того, Колос сумел забить во второй раз. Сначала Велетень принял неподалеку штрафной и классно пробил – в красивом прыжке мяч достал Механив и перевел на угловой. Угловой ковалевцы выполнили отлично, Бурда выиграл борьбу у Юхимива и забил второй мяч своей команды. После этого первый тайм закончился.

Во втором тайме Левый Берег разыграл красивую комбинацию, которую завершили ударом с угла штрафной площади. Пахолюк команду не выручил, пропустив между ноги. К счастью для Колоса, арбитр зафиксировал офсайд. В общем, игра была достаточно равной, однако то ли из-за более высокого исполнительского мастерства, то ли более надежной игры в обороне Колос лидировал в счете, хоть и не создавал много моментов.

На 62-й минуте Велетень потерял мяч, а "аисты" создали опасную контратаку, Синица отдал пас на Шастала, лидер Левого Берега пробил чуть выше ворот. С каждой минутой хозяева поля все больше спешили и выбегали в быстрые атаки. Позже Шастал накрутил защитников и отдал неплохой пас на Диего, однако легионер команды хозяев пробил плохо из хорошей позиции.

Колос мало что создал во втором тайме. С задачей сохранить приемлемый для себя счет подопечные Руслана Костышина справились. Колос побеждает и поднимается на 11-ю позицию в турнирной таблице, Левый Берег – 13-й.

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