Колос может устроить тренировочные сборы, несмотря на карантин

Украинский футбол продолжает находиться на принужденной паузе из-за пандемии коронавируса.

Ковалевский Колос запланировал начать тренировочный сбор уже после Пасхи, утверждает известный журналист Игорь Бурбас.

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По его информации, игроки должны сдать тесты на коронавирус, после чего Колос планирует устроить коллективный карантин на собственной тренировочной базе. Отметим, что в этом году празднование Пасхи состоится 19 апреля, а карантин в Украине объявлен до 24 апреля.

Напомним, по итогам первого этапа УПЛ Колос смог обеспечить себе место в первой шестерке. После 23 туров в активе команды Руслана Костышина 26 очков.

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