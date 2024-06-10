Центральный защитник Колоса Роман Гончаренко может покинуть ровенчан, сообщает "ТаТоТаке".

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Его контракт с "хлеборобами" истекает 30 июня и подписать 30-летнего защитника очень хочет Верес. По информации источника, стороны ведут активные переговоры.

Напомним, Гончаренко начинал карьеру в черкасском Днепре. Затем были Ингулец, Полесье, Кремень и Верес, откуда Роман ушел в Колос свободным агентом. Ярослав Вишняк не особо доверял игроку и тот выходил на поле только в 7 матчах (интересно, что почти половину игр за ковалевцев Гончаренко провел уже при Александре Поздееве). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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