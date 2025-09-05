Зураб Рухадзе может перейти в Колос из грузинской Дилы.

Как стало известно Футбол 24, Колос близок к подписанию грузинского защитника Зураба Рухадзе.

Колос официально попрощался с воспитанником Динамо

22-летний левый защитник Дилы и молодежной сборной Грузии серьезно заинтересовал команду Руслана Костышина и может пополнить состав ковалевцев в ближайшее время.

Стоит вспомнить, что именно Рухадзе в феврале 2025 года травмировал Марьяна Шведа в жестком эпизоде во время товарищеской встречи Дилы и Шахтера.

