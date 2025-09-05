Колос может подписать защитника сборной Грузии – он ранее травмировал игрока Шахтера
19:05 - Читати українською
Зураб Рухадзе может перейти в Колос из грузинской Дилы.
Как стало известно Футбол 24, Колос близок к подписанию грузинского защитника Зураба Рухадзе.
Колос официально попрощался с воспитанником Динамо
22-летний левый защитник Дилы и молодежной сборной Грузии серьезно заинтересовал команду Руслана Костышина и может пополнить состав ковалевцев в ближайшее время.
Стоит вспомнить, что именно Рухадзе в феврале 2025 года травмировал Марьяна Шведа в жестком эпизоде во время товарищеской встречи Дилы и Шахтера.
"Возвращаюсь через два часа, а он ждет, как Хатико": Ореховский о жизни после ДТП, Динамо и кофе с Зиданом
Источник: Футбол 24
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter