Нападающий Валенсьена Матиас Оевуси может перейти в Колос, сообщает Telegram-канал Футбол с вертолета.

26-летний нигерийский форвард оценивается в 400 тысяч евро (данные Transfermarkt). В сезоне 2024/25 Оевуси забил 11 голов и отдал 5 ассистов за клуб из третьего дивизиона Франции.

Добавим, что до перехода в Валенсьен нападающий выступал за Жальгирис с 2021 по 2024 годы. Вместе с литовской командой Оевуси постоянно выступал в плей-офф еврокубков. В частности, в активе нигерийца 3 гола в квалификации Лиги чемпионов за Жальгирис.

