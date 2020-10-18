"Такое ощущение, что сегодня мы могли больше. Пусть это не выглядит вызывающе и пусть не думают, что тренер Колоса где-то перегибает, но мне кажется, что мы могли сыграть лучше. Да, мы спаслись, и ничья для нас это пока очень качественный результат, поскольку Заря в этом чемпионате отобрала очки и в Динамо, и у Шахтера.

Дебютный гол Селезнева после возвращения в Украину в видеообзоре Заря – Колос – 1:1

Не хватает болельщиков. Я когда узнал, что Заря возвращает билеты, был расстроен и даже возмущен. Почему на еврокубки можно болельщиков, а на матчи УПЛ нет? Это неуважение к другим клубам. Получается, Динамо и Шахтеру можно, а другим нет. Это как разрешать зрителям в кинотеатрах смотреть американские фильмы, а украинские нет. Может на международных матчах коронавирус становится слабее? Я не знаю, что они думают, эта федерация или МОЗ.

Жаловаться на кадровые проблемы, когда у нас на замену вышли такие футболисты, как Богданов и Селезнев, неуместно. Одни получают травмы – другие играют. Благодаря президенту у нас в обойме есть достаточное количество квалифицированных игроков, 24 футболиста хорошего качества. И если кто-то получает травму, у меня нет большого переживания, что у нас не получится игра", – цитирует Костишина официальный сайт Колоса.

Напомним, ковалёвцы спаслись уже в добавленное время: во время заключительной атаки мяч попал в руку Юрченко, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Селезнев. Как следствие, Заря с 6-ю очками опустилась на девятое место в турнирной таблице УПЛ, Колос с одиннадцатью пунктами остался четвертым.

Заря на последних секундах упустила победу над Колосом – дебютный гол Селезнева и тревога перед выездом в Лестер