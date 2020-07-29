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Колос – Мариуполь – 1:0 – видео гола и обзор матча

29 июля 23:25 - Читати українською
Колос – Мариуполь – 1:0 – видео гола и обзор матча
Колос – Мариуполь – 1:0 – видео голов и обзор матча

Колос минимально победил Мариуполь в финале плей-офф УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Колос – Мариуполь на "Футбол 24".

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

Несмотря на преимущество Колоса команды не сумели отличиться в основное время игры. А вот в дополнительное время Антюх стал главным героем плей-офф УПЛ, принеся историческую победу ковалёвцам.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Отметим, что Колос впервые в своей истории получил право на выступление в еврокубках – команда в этом сезоне дебютировала в УПЛ.

blog_ava
Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы
29 июля
12521
Теги
Мариуполь Мариуполь Колос - Мариуполь Колос Колос Видеоновости
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