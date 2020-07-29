Колос – Мариуполь – 1:0 – видео гола и обзор матча

Колос минимально победил Мариуполь в финале плей-офф УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Колос – Мариуполь на "Футбол 24".

Несмотря на преимущество Колоса команды не сумели отличиться в основное время игры. А вот в дополнительное время Антюх стал главным героем плей-офф УПЛ, принеся историческую победу ковалёвцам.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Отметим, что Колос впервые в своей истории получил право на выступление в еврокубках – команда в этом сезоне дебютировала в УПЛ.