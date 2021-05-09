Колос принимает киевское Динамо в поединке 26-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Колос – Динамо стартует в 14:00. Поединок пройдет на стадионе в Ковалевке. Динамо уже гарантировало себе чемпионство и групповой турнир ЛЧ 2021/22, а Колос вышел в Лигу конференций, но продолжает борьбу за четвертое место, которое даст лучшие перспективы в Европе.

Трансляцию поединка проведет телеканал "Футбол 2", а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы команд

Колос: Волинец – Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Черноморец – Задоя, Ориховский – Антюх, Чурко – Лисенко.

Запасные: Кучеренко, Ром, Зозуля, Нгамба, Ильин, Хлебас, Сорокин, Салабай, Сенько.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Гармаш, Родригес – Беседин.

Запасные: Бойко, Циганков, Леднев, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуэлунд.

Колос – Динамо: анонс матча УПЛ