В субботу, 20 сентября, Колос в рамках 6-го тура УПЛ принимал Верес. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 6-й тур

Колос – Верес – 0:0

Хозяева поля создали перспективную атаку уже на 2-й минуте. Гусол отдал на Гагнидзе, а грузин сделал классную передачу на Цурикова. Опытный защитник оказался недалеко от ворот Вереса, но решил отдать передачу, которая получилась неточной.

Подопечные Руслана Костышина выглядели более агрессивными на старте игры, но Верес создал хороший момент на 15-й минуте. Шарай получил пас на углу штрафной, сместился в центре и пробил, но надежно сыграл Пахолюк.

Чуть позже Клец столкнулся с Козиком, вследствие чего у игрока Вереса пошло сильное кровотечение из носа. Олег Шандрук даже был вынужден заменить своего игрока на Кучерова. В конце первого тайма Гагнидзе прострелил на левый фланг, Гусол уже был готов замкнуть передачу, но самоотверженно сыграл Шарай, головой выбив мяч из под ног игрока Колоса.

После перерыва игра выровнялась и Верес выглядел очень конкурентно, несмотря на то, что находится значительно ниже ковалевцев в турнирной таблице. Во время одной из атак Цуриков прорвался в штрафную гостей, но его мяч после удара пролетел рядом со штангой. Верес ответил дальним ударом Бойко, с которым справился Пахолюк.

На 79-й минуте Ррапай заработал опасный стандарт, пробивать взялся Цуриков, но ударил чуть выше ворот. Верес ответил своей классной атакой – Стень отдал пас на Уолли, а тот нашел свободного Шарая, однако вингер не попал в створ из центра штрафной.

Колос, который имел поддержку домашнего стадиона, попытался вырвать победу в последние минуты игры, но игроки Вереса справились со всеми атаками и стандартами ковалевцев. В итоге матч завершился нулевой ничьей, Колос впервые не забивает в текущем сезоне УПЛ.

