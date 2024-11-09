Колос и Кривбасс сыграли в 13-м туре УПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Воздушная тревога задержала старт встречи почти на полтора часа – 19:25 вместо 18:00. В Ковалевке стало еще холоднее, но команды не спешили "согревать" результативным футболом.

На 7-й минуте Бандейра прорвался по флангу и навесил на голову Микитишину, но Пахолюк парировал. Этот удар останется для Кривбасса единственным за весь первый тайм!

Оболонь удержала сенсационную победу над ЛНЗ

Колос перехватил инициативу и регулярно угрожал воротам соперника. Больше всего выделялся Велетень. Хавбек ковалевцев нанес несколько ударов и успел накричать на лайнсмена, за что получил желтую карточку. Неплохо прикладывался и Третьяков, однако его дальнюю попытку отразил Клищук. Когда же кипер Кривбасса выпустил простенькую подачу, то подстраховал Кузык. Нули до перерыва.

Юрий Вернидуб явно был не в восторге от такой картины, поэтому провел двойную замену. Задерака и Аморозо уступили места Ндомбази и Твердохлебу. Один из "джокеров" сработал за 59 секунд! Бандейра забросил на Сосу, тот переправил Твердохлебу, который хладнокровно завершил комбинацию.

Колос не опустил рук, возобновив давление на владения Клищука. Удар пяткой Цурикова выглядел эффектно, но слишком слабо. Понедельник попал в сетку с внешней стороны. На 64-й минуте хозяева наконец забили. Клищук отразил удар Козыка, но прямо на ногу Боливару – 1:1. Дебютный гол венесуэльского форварда в УПЛ.

Команды обменялись хорошими моментами. Пушка Козика просвистела мимо стойки, Соса с нескольких метров умудрился запустить над воротами. Финальный свисток зафиксировал первую ничью в истории противостояний Колоса и Кривбасса (это пятый матч). Команда Вернидуба частично воспользовалась поражениями Карпат и ЛНЗ, выскочив на чистую пятую строчку. Колос заработал важное очко в борьбе за выживание – до зоны переходных матчей как раз 1 пункт, до прямого вылета 4.

Александрия разгромила Карпаты и самостоятельно возглавила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальти, Безерра решает