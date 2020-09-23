Трогательный эпизод случился в аэропорту Борисполь с участием украинских команд.

Колос и Десна почти одновременно покидали Украину, отправляясь на свои поединки Лиги Европы.

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Команды пересеклись в аэропорту Борисполь и пожелали друг другу удачи. Пресс-служба Колоса воспользовалась ситуацией и подготовила фотоотчет по этому случаю.

Напомним, Колос отправился в Хорватию, где сразится с Риекой, а на Десну ожидает тяжелый поединок в Германии против Вольфсбурга. Оба матча второго квалификационного раунда Лиги Европы состоятся завтра, 24 сентября.

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